Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в "Москвич"

Бывший завод Renault в столице РФ, ЗАО "Рено Россия", переименовали в АО "Московский автомобильный завод Москвич"﻿. Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на данные соответствующего госреестра, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, изменения в реестр внесли 3 июня. В нем зафиксирована и смена руководителя — вместо Яна Птачека им стал Дмитрий Пронин.

В реестре указывается, что совладельцем компании является ООО "Центр развития технологий", который через АО "Особая экономическая зона "Зеленоград" контролируется департаментом имущества Москвы.

Напомним, в конце марта французская компания Renault приостановила все операции по производству автомобилей в России в связи со вторжением РФ в Украину.

В середине мая мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом "Москвич" на базе бывшего московского завода Renault в столице РФ.