ЕС разработал план замещения российского газа

Европейский Союз разработал план замещения газа из России, чтобы избавиться от энергетической зависимости.﻿ Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, со ссылкой на DW, сообщает Европейская правда.

По словам комиссара, ЕС импортирует из России 155 млрд кубометров в год.

В рамках новой стратегии Брюссель планирует получить 50 млрд кубометров за счет ввоза сжиженного природного газа из США или Катара, 10 млрд кубометров – имеющимися трубопроводами, аналог еще 25 млрд кубометров будет произведен за счет ускоренного запуска морских ветряных турбин и солнечных панелей.

Еврокомиссар констатировал, что президент РФ Владимир Путин использует "газ, чтобы разделить нас, и в течение многих лет делал все, чтобы разделить Европу" .