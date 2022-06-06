ЕС разработал план замещения российского газа

ЕС разработал план замещения российского газа
Фото: facebook.com.amc.gov.ua

Европейский Союз разработал план замещения газа из России, чтобы избавиться от энергетической зависимости.﻿ Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, со ссылкой на DW, сообщает Европейская правда.

По словам комиссара, ЕС импортирует из России 155 млрд кубометров в год.

В рамках новой стратегии Брюссель планирует получить 50 млрд кубометров за счет ввоза сжиженного природного газа из США или Катара, 10 млрд кубометров – имеющимися трубопроводами, аналог еще 25 млрд кубометров будет произведен за счет ускоренного запуска морских ветряных турбин и солнечных панелей.

Еврокомиссар констатировал, что президент РФ Владимир Путин использует "газ, чтобы разделить нас, и в течение многих лет делал все, чтобы разделить Европу".

"Он пытался разъединить нас с помощью своей несработавшей вакцины Sputnik, он сделал все, чтобы вмешаться в наши демократии с помощью Russia Today, а теперь использует газ, чтобы разделить нас", – сказал Бретон.

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