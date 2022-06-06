Силы обороны: оккупанты обстреляли Запорожскую область

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов населенных пунктов Успеновка, Орехов, Каменское, что в Запорожской области, погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Об этом, со ссылкой на Силы обороны Запорожского края, сообщает Новое время.

Также оккупанты открыли огонь по гражданской инфраструктуре, в результате обстрелов значительные повреждения получили четыре дома, также было разрушено одиннадцать домов и три гаража.

За минувшие сутки враг активных наступательных действий не предпринимал. Основные усилия продолжали сосредотачиваться на сдерживании подразделений Сил обороны и удержании занятых рубежей.