Стефанчук: каждые три дня война убивает одного медийщика

Каждые три дня война убивает одного медийщика. Об этом в своем обращении по случаю Дня журналиста сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.

"К сожалению, каждые три дня война убивает одного медийщика. Все длиннее становится список погибших журналистов. Все больше становится ненаписанных материалов, незаписанных подкастов, неотснятых сюжетов" , - написал он.