ГПСУ: из Украины за сутки выехала 31 тысяча человек

За сутки 5 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 70 тысяч человек и более 16 тысяч транспортных средств. Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

Из Украины за прошлые сутки выехала почти 31 тысяча человек, в частности 19 тысяч пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыли почти 40 тысяч человек, более 36 тысяч из них – украинцы. Уже более трех недель количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу.

Также оформлено 146 грузовиков с гуманитарной помощью.