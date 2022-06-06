Андрющенко: в Мариуполе еда достается только каждому пятому
Ежедневная очередь за гуманитарной помощью в Мариуполе доходит до 2 тыс. человек, однако еду получают не все. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Ежедневная очередь за гуманитаркой (фактически за едой) в бывшем ТЦ Метро достигает от 1,5 до 2 тысяч человек. В день выдают до 400 наборов. На жаре под солнцем люди стоят в очереди по 6 часов впустую", - сообщил он.
В городе также нет питьевой воды, в том числе и на территории "гуманитарного штаба".
"Тени для укрытия нет. Каждый час в последние дни до 10 человек вывозят в больницу из-за обморока. Вонь от морга, устроенного в 200 метрах усиливается каждый день. Все ради такого набора. Потому что другого пути получить еду нет", - говорится в сообщении.