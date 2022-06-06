Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон подтвердил передачу Украине современных реактивных систем залпового огня. Их дальность составляет 80 километров. Об этом, со ссылкой на Twitter Джонсона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Британия предоставит Украине ракетные системы M270, и будет поставлять боеприпасы M31A1 в больших масштабах.
"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия разравнивает города и убивает невинных мирных жителей. Великобритания подарит Вооруженным силам Украины реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающееся наступление России", – отметил премьер.
На сайте британского правительства объясняют, что решение о передаче было согласовано с США, которые предоставят Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.