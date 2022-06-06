Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон подтвердил передачу Украине современных реактивных систем залпового огня. Их дальность составляет 80 километров.﻿ Об этом, со ссылкой на Twitter Джонсона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Британия предоставит Украине ракетные системы M270, и будет поставлять боеприпасы M31A1 в больших масштабах.

"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия разравнивает города и убивает невинных мирных жителей. Великобритания подарит Вооруженным силам Украины реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающееся наступление России" , – отметил премьер.

На сайте британского правительства объясняют, что решение о передаче было согласовано с США, которые предоставят Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.