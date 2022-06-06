Гайдай: в Северодонецке ухудшилась ситуация

В понедельник, 6 июня, ситуация в Северодонецке несколько ухудшилась, бои очень динамичны. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Во время контрнаступления была отбита половина города, но сейчас ВСУ удерживают позиции в промзоне.

Число обстрелов Северодонецка и Лисичанска увеличилось в десятки раз, отметил Гайдай.

Также в Луганской области много городов с ситуацией, сравнимой с Мариуполем. В частности речь идет о Счастье, Попасной, Рубежном.