ОВА: войска РФ пытались атаковать позиции ВСУ в Изюмском районе

Российские войска пытались атаковать украинские позиции на Изюмщине. Однако успеха не имели и отошли, понесли потери. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"На северном и северо-восточном направлении оккупанты сосредоточили внимание на обороне. Наши Вооруженные Силы пытаются продвигаться вперед. Враг отыгрывается на мирных харьковчанах и усиливает обстрелы жилых районов" , - говорится в сообщении.

За минувшие сутки оккупанты обстреливали из РСЗО Салтовский и Слободской районы Харькова, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы области. В Харькове есть попадание в жилой дом. Предварительно никто не пострадал, добавил Синегубов.

В области повреждены жилые дома, общественные постройки, автомобили, объекты критической инфраструктуры.

В г. Балаклея Изюмского района 1 погибший, 7 раненых. В Чугуеве – 1 погибший, 1 раненый. В Харьковском районе 1 погибший в Черкасской Лозовой, 2 раненых в с. Слобожанское, отметил глава ОВА.