Советник мэра: мошенники распространяют фейки об эвакуации из Мариуполя
Злоумышленники распространяют информацию о якобы эвакуации из Мариуполя из района Порт-Сити в Запорожье под патронатом ООН и Красного Креста.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Предлагают услуги собственных перевозчиков за деньги, которые якобы будут присоединяться к колонне. При этом ссылаются, в частности, на мой телеграмм-канал. Эта информация является сознательным обманом, направленным на получение денег за перевозку с оккупированных территорий без предоставления услуги. Фактически это мошенничество. Телефон мошенников - +30683279596", - написал он.
Андрющенко добавил, что никакой эвакуации из Мариуполя на данный момент не планируется.
"Не верьте мошенникам. Проверяйте информацию исключительно на официальных источниках или источниках с проверенным доверием", - призвал он.