Советник мэра: мошенники распространяют фейки об эвакуации из Мариуполя

Злоумышленники распространяют информацию о якобы эвакуации из Мариуполя из района Порт-Сити в Запорожье под патронатом ООН и Красного Креста.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Предлагают услуги собственных перевозчиков за деньги, которые якобы будут присоединяться к колонне. При этом ссылаются, в частности, на мой телеграмм-канал. Эта информация является сознательным обманом, направленным на получение денег за перевозку с оккупированных территорий без предоставления услуги. Фактически это мошенничество. Телефон мошенников - +30683279596" , - написал он.

Андрющенко добавил, что никакой эвакуации из Мариуполя на данный момент не планируется.