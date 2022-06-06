Лавров пригрозил Киеву за поставку дальнобойных РСЗО
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что чем более дальнобойные вооружения будут поставляться в Украину, "тем дальше от своих границ Россия будет отодвигать линию, из-за которой может исходить угроза". Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Украинская правда.
Такое заявление Лавров сделал на пресс-конференции 6 июня.
"Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится в связи с поступлением новых вооружений. Могу только добавить: чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации", – сказал Лавров.