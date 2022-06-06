Лавров пригрозил Киеву за поставку дальнобойных РСЗО

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что чем более дальнобойные вооружения будут поставляться в Украину, "тем дальше от своих границ Россия будет отодвигать линию, из-за которой может исходить угроза". Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Украинская правда.

Такое заявление Лавров сделал на пресс-конференции 6 июня.