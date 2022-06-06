Арахамия: Корея может стать для Украины моделью в восстановлении
Южная Корея, прошедшая период восстановления и ставшая одной из самых мощных экономик мира, может стать для Украины ролевой моделью в восстановлении, сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.
Он отметил, что Украина и Корея имеют много общего, в частности, оккупированные территории. Также, по его словам, эти страны обе хотят, чтобы их народы развивались, и должны постоянно готовы защищать себя в войне.
Также обсудили возможности военно-технического сотрудничества, сотрудничества в сфере высоких технологий, отметил Арахамия.
"Обсудили вопросы сотрудничества между нашими правительствами, и в ближайшее время с нашей стороны в Южную Корею отправится делегация, отчасти из политиков, отчасти из бизнесменов, чтобы закрепить достигнутые договоренности", - рассказал Арахамия.