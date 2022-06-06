Российский депутат: РФ хочет привлечь ОДКБ
Россия хочет привлечь страны ОДКБ для оккупации части территорий Украины. О таких планах рассказал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, сообщает Корреспондент.
"Нельзя исключать, что востребованы будут "миротворцы" из стран ОДКБ", - сказал он.
Российский депутат уточнил, что это будет возможно после того, как РФ оккупирует всю территорию Донецкой и Луганской областей.
"Потому что мы вряд ли согласимся с тем, что какие-нибудь страны НАТО попытаются под видом миротворцев туда залезть, хотя эта тема не раз и не два уже вбрасывается нашими бывшими западными партнерами", - сказал он.