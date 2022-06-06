Российский депутат: РФ хочет привлечь ОДКБ

Россия хочет привлечь страны ОДКБ для оккупации части территорий Украины. О таких планах рассказал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, сообщает Корреспондент.

"Нельзя исключать, что востребованы будут "миротворцы" из стран ОДКБ" , - сказал он.

Российский депутат уточнил, что это будет возможно после того, как РФ оккупирует всю территорию Донецкой и Луганской областей.