МИД Швеции: Стокгольм передаст Украине военную помощь на сумму 96 млн евро

Глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что Стокгольм одобрил отправку Украине военной помощи на сумму 95 миллионов евро, сообщает Новое время.

"Этот 4-й пакет поддержки также включает финансовую помощь Вооруженным Силам Украины. Общая сумма включает более 95 миллионов евро" , — написала она в Twitter.

Линде сообщила, что Украина получит противокорабельные ракеты, противотанковые средства и 12,7-мм винтовки вместе с боеприпасами.

На сайте шведского правительства уточнили, что Стокгольм планирует передать Украине ракетную систему Robot 17, автоматические винтовки AG 90 и боеприпасы, а также дополнительные 5000 бронированных патронов.

