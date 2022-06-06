В Минздраве заявили о риске распространения холеры в Мариуполе

В захваченном Мариуполе есть риск распространения холеры, заявил главный санврач Украины Игорь Кузин, сообщает Новое время.

"Если отвечать на вопрос, есть ли там риск распространения холеры, то он действительно там есть. Мы знаем, что на территории этой области и конкретно в Мариуполе регистрировали случаи холеры в прошлом, и мы сосредоточены на том, чтобы такого не допустить и максимально профилактировать" , — сказал он на брифинге.

Кузин добавил, что с 1 июня Минздрав начал усиленный надзор за всеми случаями, которые могут имитировать холеру или подозрение на нее.

Главный санврач также подчеркнул, что ситуации с распространением инфекционных заболеваний в Мариуполе критична из-за массовых захоронений людей и отсутствия доступа к питьевой воде.

"Довольно часто мы получаем информацию о захоронениях в неположенных местах, это может приводить к загрязнению воды, поэтому людям, проживающим на таких территориях, крайне важно уделять внимание использованию воды из колодцев и водопроводов, ее обязательно нужно подвергать термической обработке" , — резюмировал он.

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. Есть информация, что в городе распространяется холера.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.