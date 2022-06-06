Минобороны: украинские защитники отбросили противника на Славянском направлении

Украинские защитники отбили атаку российских захватчиков на Славянском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника.

"Вооруженные Силы Украины продолжают оборонную операцию и уничтожают живую силу и технику противника.

По оперативной информации Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши бойцы успешно отразили семь вражеских атак, уничтожили четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники".

По словам спикера Минобороны, после перегруппировки россияне наступали в направлениях Большой Камышевахи, Вернополья, Дубровного, Долины и Богородичного, но ВСУ отбили атаку врага.

Кроме того, силы противовоздушной обороны ВСУ сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотник оккупантов.