Силовики заявили о разоблачении еще одной схемы махинаций с гуманитаркой для ВСУ

Правоохранители заявляют, что разоблачили и прекратили схему импорта тактической амуниции и товаров военного назначения под видом гуманитарной помощи, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Офис генпрокурора, Бюро экономической безопасности, СБУ.

По данным следствия, подозреваемый житель Днепропетровщины наладил схему уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров под видом гуманитарной помощи во время военного положения.

Вместе со своим сообщником 28 февраля 2022 года в период действия военного положения во избежание мобилизации подозреваемый уехал из Украины по поддельным документам через границу с Венгрией.

В дальнейшем в "Telegram" мужчины создали группу с объявлениями об ассортименте и продаже товаров военного назначения.

Основными заказчиками этих товаров являлись представители благотворительных и волонтерских организаций, предприятия и физические лица.

Они перечисляли деньги на личные счета подозреваемого с целью обеспечения специализированным оборудованием и военной амуницией подразделений Вооруженных сил Украины, правоохранительных органов и территориальной обороны в районах активных боевых действий.

Подозреваемый закупал товары военного назначения в странах Европейского Союза за перечисленные ему денежные средства. В общей сложности был приобретен товар более чем на 60 млн грн.

Чтобы не платить таможенные и другие платежи в Украину, правонарушители завозили продукцию под видом благотворительной помощи, отмечают в БЭБ.

В дальнейшем же эти товары реализовывались на территории Украины по завышенным ценам. Таким образом, подозреваемый уклонился от уплаты в бюджет таможенных платежей на общую сумму 20,7 млн ​​грн, считает следствие.

Сообщается, что правоохранители провели обыски на складе в Киеве, где обнаружили большое количество товаров военного назначения.

Дословно БЭБ:

"Изъята документация, подтверждающая, что указанные товары въехали в Украину под видом гуманитарной помощи и доказательства продажи этих товаров через сеть Интернет.

На банковские счета, которые использовались при осуществлении противоправной деятельности, наложен арест. Один из фигурантов уголовного производства уведомлен о подозрении. Решается вопрос о передаче арестованного имущества на нужды ВСУ. Досудебное расследование продолжается".