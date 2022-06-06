В Приднестровье заявили о "диверсии" на автобазе военных РФ

В оккупированном Приднестровском регионе Молдовы якобы произошла диверсия в отношении российского военного контингента, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба местного «следственного комитета».

Предварительно, накануне утром, 5 июня, в районе села Владимировка (возле границы с Украиной) с дрона якобы сбросили гранаты РГД-5 на автобазу подразделения «миротворческого контингента».

"Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работали специалисты, проводились необходимые следственно-оперативные мероприятия, изъяты фрагменты взрывных устройств" , — говорится в сообщении.

Также местные силовики добавили, что назначен ряд специальных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства диверсии.