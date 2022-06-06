ОК "Юг": в Черном море готовы к атакам 2 ракетных корабля и подводная лодка РФ

В Черном море в готовности к атакам находятся два вражеских ракетных корабля и подводная лодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами "Калибр", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка вражеских сил продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря.

В готовности к атакам – 2 ракетных корабля и подводная лодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами "Калибр"".

Командование отмечает, что на юге обстановка остается стабильно напряженной.

"Враг продолжает ведение боевых действий на линии столкновения имеющимися силами, подтягивая дополнительное вооружение. Бои продолжаются на границе Николаевской и Херсонской областей и в Бериславском районе Херсона. Там враг хочет восстановить утраченные позиции и ведет обстрел сел. Острая ситуация на территории Калиновской и Великоалександровской общин" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне оккупации россияне пытаются ввести рубли, а также давят на аграриев, чтобы они продолжали агробизнес, но урожай планируют отбирать силой для нужд своих подразделений и местных властей.

Также, опасаясь подходов украинских сил с моря, враг минирует побережье.