Зеленский: в плену находятся более 2,5 тысяч бойцов с "Азовстали"

В российском плену находятся более 2,5 тысячи украинских бойцов с "Азовстали". Их освобождением занимается ГУР Минобороны, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам.

По словам Зеленского, российской стороне невыгодно применять пытки против наших защитников с "Азовстали", поскольку они стали "публичными пленными".

Также президент отметил, что не воспринимает всерьез заявления от российских властей и представителей "ДНР" относительно дальнейшей судьбы наших бойцов, поскольку таким образом они пытаются пиариться на этом.