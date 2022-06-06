СБУ: на блокпостах Херсонщины оккупантам разрешили расстреливать гражданских
Служба безопасности Украины получила информацию, что на блокпостах временно оккупированной Херсонской области захватчикам разрешено расстреливать гражданских, которые покажутся им подозрительными, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, который публикует очередной перехват разговора двух оккупантов из так называемой "ДНР".
По данным спецслужбы, эти лица обеспечивают патрулирование для российских захватчиков на соседних блокпостах в Херсонской области.
"Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: "Шо везешь?". Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров", – рассказывает вояка с позывным "седой".
А его собеседник уточняет: "…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?".