Генштаб: ВСУ удерживают контроль в Северодонецке и не дают захватить трассу

Украинские военные не позволяют врагу взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк, а также удерживают контроль в Северодонецке, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.

На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивается на попытках установления полного контроля над городом Северодонецк и блокирования украинских войск в Лисичанске. Украинские воины сводят на нет попытки врага взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк.

"Наши воины удерживают контроль в городе Северодонецке, бои продолжаются в восточной части города. Отразили вражеский штурм в направлении Новоохтырки и Вороново".

На Лиманском направлении с целью уничтожения фортификационных сооружений враг обстреливал подразделения ВСУ из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки. Нанес ракетный удар по Николаевке.

На Славянском направлении враг ведет подготовку к возобновлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения. Для восполнения потерь, которые понесла группировка войск, осуществляет подготовку личного состава на территории РФ.

Украинские подразделения успешно отбили штурм в направлении населенного пункта Довгенькое. Нанесли российским оккупантам потери. Враг отошел.

На Бахмутском направлении с целью поддержки действий подразделений враг обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка. Нанес авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов.

Для разведки маршрутов выдвижения и уточнения позиций украинских войск противник использует диверсионно-разведывательные группы, действующие в районе Белогоровки.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий в приграничных районах к северу от Харькова.

Ремонтно-восстановительные подразделения врага ведут работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Оскол в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.

На Харьковском направлении враг ведет оборонительные бои с целью сдерживания продвижения подразделений Сил обороны к государственной границе и контроля над автодорогой Белгород – Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак провел дистанционное минирование участков местности.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Совершал артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков.

Враг усилил группировку войск силами в батальонную тактическую группу на Запорожском направлении.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей. Осуществляет подготовку к активизации боевых действий.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал.