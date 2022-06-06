Генштаб: ВСУ удерживают контроль в Северодонецке и не дают захватить трассу
Украинские военные не позволяют врагу взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк, а также удерживают контроль в Северодонецке, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.
На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивается на попытках установления полного контроля над городом Северодонецк и блокирования украинских войск в Лисичанске. Украинские воины сводят на нет попытки врага взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк.
"Наши воины удерживают контроль в городе Северодонецке, бои продолжаются в восточной части города. Отразили вражеский штурм в направлении Новоохтырки и Вороново".
На Лиманском направлении с целью уничтожения фортификационных сооружений враг обстреливал подразделения ВСУ из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки. Нанес ракетный удар по Николаевке.
На Славянском направлении враг ведет подготовку к возобновлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения. Для восполнения потерь, которые понесла группировка войск, осуществляет подготовку личного состава на территории РФ.
Украинские подразделения успешно отбили штурм в направлении населенного пункта Довгенькое. Нанесли российским оккупантам потери. Враг отошел.
На Бахмутском направлении с целью поддержки действий подразделений враг обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка. Нанес авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов.
Для разведки маршрутов выдвижения и уточнения позиций украинских войск противник использует диверсионно-разведывательные группы, действующие в районе Белогоровки.
На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий в приграничных районах к северу от Харькова.
Ремонтно-восстановительные подразделения врага ведут работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Оскол в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.
На Харьковском направлении враг ведет оборонительные бои с целью сдерживания продвижения подразделений Сил обороны к государственной границе и контроля над автодорогой Белгород – Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак провел дистанционное минирование участков местности.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Совершал артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков.
Враг усилил группировку войск силами в батальонную тактическую группу на Запорожском направлении.
На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей. Осуществляет подготовку к активизации боевых действий.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал.