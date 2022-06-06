Минцифры: в Украине упростили получение выписки о месте жительства

Украинцы могут получить выписку о месте жительства по упрощенной процедуре при помощи портала "Дія", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Цифровизировали одну из самых популярных справок среди украинцев - выписку о месте жительства. Ее уже можно получить на портале "Дія" всего за 1 минуту" , - рассказал Федоров.

Для того, чтобы получить выписку необходимо:

авторизироваться на портале "Дія";

выбрать услугу "Выписка из реестра территориальной громады";

нажать "Получить выписку".

При этом министр отметил, что полученный электронный документ можно загрузить на портале и сохранить на смартфоне или удобном носителе.

Напомним, ранее стало известно, что в приложении "Дія" появится услуга "усыновление". Начиная с сегодняшнего дня можно уже подать заявку на первичную консультацию.

Также мы писали, что на портале "Дія" предприниматели могут воспользоваться новой услугой - єДекларація. Это документ, который на время военного положения заменит 374 вида разрешительных документов, необходимых для работы предпринимателей.