Минцифры: в Украине упростили получение выписки о месте жительства
Украинцы могут получить выписку о месте жительства по упрощенной процедуре при помощи портала "Дія", сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
"Цифровизировали одну из самых популярных справок среди украинцев - выписку о месте жительства. Ее уже можно получить на портале "Дія" всего за 1 минуту", - рассказал Федоров.
Для того, чтобы получить выписку необходимо:
- авторизироваться на портале "Дія";
- выбрать услугу "Выписка из реестра территориальной громады";
- нажать "Получить выписку".
При этом министр отметил, что полученный электронный документ можно загрузить на портале и сохранить на смартфоне или удобном носителе.
Напомним, ранее стало известно, что в приложении "Дія" появится услуга "усыновление". Начиная с сегодняшнего дня можно уже подать заявку на первичную консультацию.
Также мы писали, что на портале "Дія" предприниматели могут воспользоваться новой услугой - єДекларація. Это документ, который на время военного положения заменит 374 вида разрешительных документов, необходимых для работы предпринимателей.