Шмыгаль: английский может получить особый статус в Украине

Английский может получить статус языка делового общения в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

По его словам, эту возможность обсудили на правительственном совещании.

"В настоящее время Кабинет министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу. Английский сегодня используется в деловом общении во всем цивилизованном мире, поэтому предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины.

Профильным министерствам дана задача разработать предложения и оформить соответствующие документы".