Шмыгаль: английский может получить особый статус в Украине
Английский может получить статус языка делового общения в Украине, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.
По его словам, эту возможность обсудили на правительственном совещании.
"В настоящее время Кабинет министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу. Английский сегодня используется в деловом общении во всем цивилизованном мире, поэтому предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины.
Профильным министерствам дана задача разработать предложения и оформить соответствующие документы".