В Украине продолжается снижение заработных плат – исследование

Почти во всех профессиональных сферах в Украине продолжается снижение заработных плат, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в прогнозе экспертов аналитического центра кадрового портала grc.ua.

"Рынок труда прошел нулевую отметку полного падения, когда в начале войны не было ни новых вакансий, ни новых резюме" , – говорится в сообщении.

В настоящее время рынок труда находится в состоянии рынка работодателя. Работодатели испытали негативное влияние войны, поэтому бизнес оптимизирует расходы и очень часто сокращает размер заработных плат как действующим, так и новым работникам.

Снижение зарплат не всегда зависит от востребованности профессий. К примеру, сфера продаж, строители, специалисты сферы транспорта и рабочий персонал сейчас среди самых востребованных специалистов, однако средний уровень зарплат для них тоже снизился.

Лишь несколько профессиональных сфер пока не затронула общая тенденция понижения. В их числе высший менеджмент, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика, маркетинг, реклама и PR. На зарплату в ИТ-сфере война почти не повлияла.

"В условиях неопределенности и нестабильно действующей экономики возврат к довоенному уровню зарплат во всех профессиональных сферах пока невозможен. Чем дольше будет продолжаться война, тем сложнее будет восстанавливать и коммерческую деятельность бизнеса, и экономику в целом.

По самым оптимистичным прогнозам, восстановление доходов до довоенного уровня будет длиться 3-5 лет", – говорится в прогнозе экспертов .

Условно положительным моментом является то, что дальнейшее понижение заработных плат не ожидается.