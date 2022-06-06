Зеленский о Северодонецке: если отойти, будет очень дорого возвращаться
Президент Владимир Зеленский заявил, что если ВСУ отойдут из Северодонецка, то потом при попытке его вернуть потери будут гораздо больше, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Зеленский во время общения с журналистами, отвечая на вопрос, целесообразно ли украинским военным удерживать Северодонецк, или лучше отойти в Лисичанск на более выгодные позиции
"По Северодонецку, лучше ли отойти, потому что там у нас лучшие позиции. Вы должны знать: если вы отходите на лучшие позиции, вам потом будет очень дорого возвращаться, с точки зрения количества убитых своих людей, количества потерь".
"Сейчас стоим и теряем людей, отойдем на лучшие позиции – и, если решим потом наступать, потеряем гораздо больше".
По словам президента, потом украинским войскам нужно будет "иметь в 5 раз больше техники и людей, чтобы наступать".
Он подчеркнул, что сейчас ВСУ "держат ситуацию" в Северодонецке. Но, в зависимости от развития событий, будет приниматься решение о дальнейших действиях.
"И первый вариант – риск, и второй вариант – риск", – подчеркнул он, имея в виду выбор между борьбой за Северодонецк и отступлением, чтобы потом снова вернуть город под украинский контроль.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утром 6 июня сообщил, что ситуация в Северодонецке ухудшилась. Ранее во время контрнаступления была отбита половина города, но сейчас ВСУ удерживают позиции в промзоне.
В то же время Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что украинские военные не позволяют врагу взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк, а также удерживают контроль в Северодонецке.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут еще больше отступить из Северодонецка и других городов в регионе для того, чтобы перегруппироваться. Он считает, что временная вынужденная потеря Украиной своих территорий не является трагедией, и главное – сохранить страну.