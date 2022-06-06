Мэр: в Мелитополе оккупанты покинули почти все блок-посты

Мэр: в Мелитополе оккупанты покинули почти все блок-посты
Фото: Facebook

В Мелитопольском районе Запорожской области российские оккупанты покинули почти все блок-посты, потому что боятся наступления украинских защитников, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Facebook.

"Оккупанты покинули почти все блокпосты Мелитопольского района. Героические украинские военные делают все возможное, чтобы освободить населенные пункты от рашистов.
Российские оккупанты заблокировали в Мелитополе украинскую связь и Интернет".

Федоров добавил, что в ближайшие месяцы Мелитополь деоккупируется.

По его словам, приоритет государственной политики сейчас – деоккупация временно оккупированных территорий Запорожской области.

5 июня в Запорожье с официальным визитом приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним:

  • Оккупанты отключили связь на захваченной части Херсонской и Запорожской областей. Купить российскую сим-карту можно только по паспорту.

Новости

Популярные темы форума

analytics