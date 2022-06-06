Bloomberg: Индия собралась вдвое увеличить поставки российской нефти
Индия намерена вдвое увеличить закупки российской нефти от "Роснефти" со скидкой, сообщает UBR.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Сейчас государственные переработчики совместно работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию. По словам источников, грузы запрашиваются на условиях доставки от "Роснефти", а продавец должен заниматься вопросами доставки и страхования.
Если эти соглашения будут достигнуты, то станут дополнением к поставкам, которые Индия заключила ранее.
Подробности об объемах и ценах все еще обсуждаются с индийскими банками, которые должны полностью финансировать все грузы.
С индийской стороны речь идет о государственных переработчиках Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum, а также частных – Reliance Industries и Nayara Energy, частично принадлежащих "Роснефти".
Индийские компании намерены чаще закупать нефть напрямую у российских компаний, поскольку ведущие международные трейдеры, такие как Glencore, сворачивают свои сделки.
Ранее сообщалось, что Китай незаметно наращивает закупки нефти в России по выгодным ценам, заполняя вакуум, образовавшийся после того, как западные страны стали отказываться от российского сырья.