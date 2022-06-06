Данилов рассказал о состоянии пленных защитников Мариуполя

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что защитники Мариуполя, которые вынужденно попали в плен к оккупантам, находятся не в лучших условиях, но они живы и у них есть вода и еда, сообщает Новое время.

"Сегодня они не в комфортных условиях, это следует признать. По крайней мере, они живы и здоровы" , — отметил Данилов в комментарии 24 каналу.

По его словам, всего в плену находятся 2 439 украинских защитников. Он добавил, что у них есть еда и вода. Однако секретарь СНБО отметил, что нужно понимать — наши воины сейчас находятся у врага.

"Мы будем надеяться, что рано или поздно они вернутся в нашу страну. Украина делает все от себя зависящее. Однако много информации сейчас закрыто, чтобы все эти процессы не сорвались" , — добавил Данилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что освобождением бойцов занимается Главное управление разведки Министерства обороны. Зеленский сказал, что России невыгодно применять пытки против защитников Мариуполя, потому что они стали «публичными пленными».

В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава. До этого полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.