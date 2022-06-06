Военные поставки и статус кандидата в ЕС: Зеленский провел переговоры с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередные телефонные переговоры с польским президентом Анджеем Дудой, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter президента.

"Поговорил по телефону с Анджеем Дудой об оборонном сотрудничестве Украины и Польши. Благодарен за его усилия по консолидации международной поддержки по получению Украиной статуса кандидата" , - отметил он.

Канцелярия польского президента добавила, что стороны обсуждали ситуацию на Донбассе.

"Разговор касался текущей ситуации на востоке Украины, дальнейших действий обеих стран и нашей поддержки Украины" , - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша передаст Украине еще три эскадрона самоходных артиллерийских установок Krab - это 60 установок.

Дуда также ранее заявлял, что Польша готова стать официальным гарантом безопасности для Украины.