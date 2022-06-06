ERR: в Эстонии будет создана командная структура на уровне дивизии НАТО

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас и глава британского правительства Борис Джонсон по итогам встречи в понедельник договорились о создании в Эстонии командной структуры на уровне дивизии НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает ERR.

В совместном заявлении Каллас и Джонсона основное внимание уделялось эстонско-британскому сотрудничеству в области обороны и необходимости укрепить позиции НАТО в области защиты и сдерживания.

Каллас отметила, что война России в Украине коренным образом изменила европейскую безопасность.

"Угроза со стороны России не исчезла, и НАТО необходимо адаптироваться к новым условиям безопасности" , – считает премьер.

Эстония и Британия также согласились, что НАТО должна изменить свою позицию по обороне и сдерживанию на восточном фланге, а конкретные решения должны быть приняты на саммите НАТО в Мадриде.

"Обороне Эстонии нужны сильные, с высокой степенью готовности и командной структурой функционирующие войска НАТО. Мы договорились с премьер-министром Джонсоном, что Эстония и Британия будут сотрудничать ради создания в Эстонии командной структуры на уровне дивизии" , - отметила Каллас.

Дальнейшие детали создания командной структуры будут разработаны до саммита НАТО в Мадриде.

Ранее Кая Каллас выразила мнение, что из-за реакции Европейского Союза на вторжение России в Украину европейское единство стало все труднее удерживать.