Россию в Совбезе ООН обвинили в насилии в Украине

На сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН российскую армию обвинили в многочисленных фактах сексуального насилия в Украине. Российский постпред Василий Небензя покинул зал на фоне этих обвинений, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Отметим, во время выступления Мишеля в адрес России прозвучали обвинения в сексуальном насилии в Украине и блокировании экспорта зерна по Черному морю. Небензя в ответ покинул заседание.

"Вы можете покинуть зал, уважаемый посол, возможно, это легче, чем слышать правду" , - прокомментировал Мишель поступок Небензи.

На действия Небензи отреагировал и украинский постпред Сергей Кислица.

"Бегство Небензя из Совета безопасности сегодня было настоящим развлечением в Палате, наполненной ядовитой русской слюнявой ложью" , - отметил он.

Напомним, в апреле Небензя в Совете безопасности ООН признал, что Россия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперации".

Еще в феврале Российская Федерация наложила вето на резолюцию ООН с требованием прекратить войну против Украины. Причем якобы предполагаемый союзник России - Китай - не голосовал против, а воздержался.