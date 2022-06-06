Вучич: санкции ЕС против российской нефти стоят Сербии 600 млн долларов в год

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что из-за частичного нефтяного эмбарго, введенного Европейским Союзом в отношении России, страна будет терять ежегодно 600 миллионов долларов, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет издание РТС.

"600 миллионов долларов были взяты непосредственно из карманов граждан Сербии из-за санкций в год, и люди должны об этом знать" , – заявил Вучич.

Сербский президент объяснил, что из-за эмбарго Сербия будет вынуждена отказаться от российской нефти, ранее транспортировавшейся морем и через Хорватию. При этом альтернатива – нефть из Ирака – на 31 доллар за баррель дороже.

Кроме того, утверждает Вучич, Сербия будет вынуждена инвестировать дополнительные деньги на закупку газа. Для этого в пятницу в Белград прибудут канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Венгрии Петер Сийярто для подписания соглашения.

"Мы немедленно, не позднее 1 июля, собираемся закупить у Венгрии 500 миллионов кубометров газа" , – отметил президент Сербии.

Он отметил, что вместе с запасами газа, которые имеет Сербия, это обеспечит поставку голубого топлива более чем на 100 дней, или всю зиму.

﻿Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии ранее заявило, что нефтяная промышленность Сербии вскоре лишится возможности поставлять российскую нефть через Адриатический нефтепровод (JANAF) в связи с санкциями ЕС.

Напомним, 3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против РФ и Беларуси.