Зеленский: война в Украине не должна исчезать из информационного поля

Держать тему войны в Украине в информационном поле является сложной задачей. Украинцы должны больше освещать ситуацию в мире.﻿ Об этом, со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Он отметил, что держать внимание на одной теме на протяжении долгого времени очень сложно.

"Каждый должен продолжать говорить о том, что происходит. Распространяйте, пожалуйста, информацию. Поддерживайте наши потребности. В первую очередь это касается наших журналистов. Чем больше вы будете говорить об Украине в мире, тем быстрее мы можем закончить войну и освободить наши земли" , – заявил Зеленский.