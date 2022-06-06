Зеленский: война в Украине не должна исчезать из информационного поля
Держать тему войны в Украине в информационном поле является сложной задачей. Украинцы должны больше освещать ситуацию в мире. Об этом, со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Он отметил, что держать внимание на одной теме на протяжении долгого времени очень сложно.
"Каждый должен продолжать говорить о том, что происходит. Распространяйте, пожалуйста, информацию. Поддерживайте наши потребности. В первую очередь это касается наших журналистов. Чем больше вы будете говорить об Украине в мире, тем быстрее мы можем закончить войну и освободить наши земли", – заявил Зеленский.
Добавим, что Российская Федерация по-прежнему продолжает прибегать к дезинформации среди доверчивого населения. Например, лишь недавно страна-оккупант распространяла информацию о том, что якобы вирус обезьяньей оспы был выведен в
"украинских биолабораториях".