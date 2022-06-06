Стало известно, когда Греция передаст Украине вооружение

Греция отправит Украине анонсированные БМП в количестве около 100 единиц и другое вооружение только после получения замены от Германии.﻿ Об этом, со ссылкой на выступление официального представителя правительства Греции Янниса Ойконому, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Греция передаст Украине около 100 БМП из запасов ГДР только в том случае, если обещанные немецкие БМП действительно поступят в Грецию. Это связано с тем, что Греция хочет обладать достаточными средствами для защиты островов в Эгейском море, на которые может претендовать Турция" , – заявил Ойконому.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Греция передаст Украине танки советского образца, Берлин взамен предоставит Афинам свои бронированные машины.