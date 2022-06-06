В США пообещали быстрые поставки оружия на фоне "незначительных успехов" РФ

В США пообещали быстрые поставки оружия на фоне "незначительных успехов" РФ
Фото: Telegram

Власти США продолжат предоставлять военную помощь Киеву на фоне "незначительных успехов" России. Белый дом делает все возможное, чтобы новое оружие как можно быстрее прибыло в Украину.﻿ Об этом, со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Она отметила, что власти США предоставляют Украине вооружения исключительно для того, чтобы помочь ей защитить свою территорию.

"Россия продолжает добиваться незначительных успехов и ограниченного прогресса в определенных районах Украины. Именно поэтому мы продолжаем как можно быстрее осуществлять поставки вооружений и техники. Украинцы борются за свою демократию", – сказала Жан-Пьер.

В Белом доме подчеркнули, что США "намерены делать все возможное, чтобы украинцы были в сильном положении и могли защищать себя. Чтобы, если у них будет возможность вести переговоры, они могли делать это с позиции силы".

Новости

Популярные темы форума

analytics