В США пообещали быстрые поставки оружия на фоне "незначительных успехов" РФ

Власти США продолжат предоставлять военную помощь Киеву на фоне "незначительных успехов" России. Белый дом делает все возможное, чтобы новое оружие как можно быстрее прибыло в Украину.﻿ Об этом, со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Она отметила, что власти США предоставляют Украине вооружения исключительно для того, чтобы помочь ей защитить свою территорию.

"Россия продолжает добиваться незначительных успехов и ограниченного прогресса в определенных районах Украины. Именно поэтому мы продолжаем как можно быстрее осуществлять поставки вооружений и техники. Украинцы борются за свою демократию" , – сказала Жан-Пьер.