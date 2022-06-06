В ЕС призвали Турцию занять более решительную позицию по отношению к РФ

Евросоюз обратился к Турции с призывом занять более решительную позицию по отношению к России. В первую очередь, речь идет о строгом соблюдении санкций, введенных ЕС и США против РФ. Об этом заявил член Европейской комиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели.﻿ Об этом, со ссылкой на Teletrader, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Мы приветствуем конструктивную роль Турции в деэскалации конфликта. В то же время, мы продолжаем призывать Турцию к большей бдительности, когда речь идет о предотвращении обхода санкций против России" , – заявил Вархели.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу сообщил, что будет обсуждать механизм обеспечения судоходства с российским коллегой Сергеем Лавровым.