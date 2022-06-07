Nova: Болгария получила первый танкер из США со сжиженным газом

Болгария получила первый танкер из США со сжиженным природным газом. Он разгружается не на терминале в Греции, как предполагалось, а в Турции.﻿ Об этом, со ссылкой на Nova, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Для слива голубого топлива с корабля потребуется около 18 часов.

В мае стало известно, что Болгария будет получать поставки сжиженного природного газа из США по ценам ниже "Газпрома" с июня 2022 года.

Ранее информация о том, что американский сжиженный газ поступит на несколько дней раньше срока, поступила от вице-премьера Асена Васильева.

До этого премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что необходимо выработать общую позицию стран Евросоюза по проблеме закупок российского природного газа.