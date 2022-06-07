Ради Украины: Япония и Литва активизируют сотрудничество с партнерами

Япония и Литва обязались сотрудничать с международным сообществом, чтобы как можно скорее остановить вторжение России в Украину.﻿ Об этом, со ссылкой на Japan Today, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Старший вице-министр иностранных дел Японии Такако Судзуки и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во время встречи в Токио сошлись на том, что агрессия России сотрясает основу международного порядка и что единство между народами никогда не было так необходимо, как сейчас в движении к прекращению военного вторжения РФ в Украину.

Ранее Министерство труда Японии анонсировало гранты для компаний, которые будут нанимать украинцев. За прием на работу беженцев они смогут получить до 600 тысяч иен ​​(свыше 139 тысяч грн).