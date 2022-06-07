Госминистр Германии поддержала внесение Одессы в список ЮНЕСКО
Государственный министр культуры Германии Клаудия Рот планирует поддержать Одессу при подаче заявки на включение города в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она побывала в городе с двухдневным визитом. Об этом, со ссылкой на DW, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
По ее словам, украинский портовый город явно находится в экстренной ситуации, повсюду можно увидеть, как защищают от обстрелов памятники культуры.
"Мы хотим показать, что мы здесь. Мы хотим показать, что культура подвергается нападению", – сказала она журналистам.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко, в свою очередь, подарил немецкой коллеге две почтовые марки с "русским военным кораблем".