CNN: Байден рассекретил данные разведки о подготовке вторжения РФ

Директор Национальной разведки США Эврил Гейнс, что перед полномасштабным вторжением российской армии в Украину президент Джо Байден приказал рассекретить часть докладов из-за скептицизма союзников, сообщает Новое время.

Об этом сообщает CNN.

"Когда мы объяснили нашим политикам, а наши политики обратились к своим собеседникам, оказалось, что по этому поводу было достаточно много скептицизма" , — заявила Гейнс.

Она отметила, что Байден принял решение рассекретить данные разведки и активно делился ими с другими странами.