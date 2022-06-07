CNN: Байден рассекретил данные разведки о подготовке вторжения РФ
Директор Национальной разведки США Эврил Гейнс, что перед полномасштабным вторжением российской армии в Украину президент Джо Байден приказал рассекретить часть докладов из-за скептицизма союзников, сообщает Новое время.
Об этом сообщает CNN.
"Когда мы объяснили нашим политикам, а наши политики обратились к своим собеседникам, оказалось, что по этому поводу было достаточно много скептицизма", — заявила Гейнс.
Она отметила, что Байден принял решение рассекретить данные разведки и активно делился ими с другими странами.
"Президент повернулся к нам и сказал: Вам нужно выйти и рассказать как можно больше, и убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова контактировать и, возможно, иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к по существу, возможности российского вторжения", — заявила Гейнс.