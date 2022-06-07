Deutsche Bank "эвакуировал" сотни специалистов из России в Берлин
Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank перевел своих IT-специалистов, работавших на территории России, в Берлин. В ФРГ прибыло несколько сотен программистов. Об этом, со ссылкой на Handelsblatt, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Всего в РФ работали около 1500 программистов.
Банк предложил всем сотрудникам российского Технологического центра работу в Германии. Сам фининститут, как пишет издание, отказался от комментариев этой информации.
Вместе с тем указывается, что число российских сотрудников, переезжающих в новый Технологический центр банка в Берлине, может еще увеличиться: в целом, еще несколько сотен работников из Технологического центра в РФ – во всяком случае, более половины – проявили интерес к предложению.
Подобным шагом, как отмечает Handelsblatt, банк снижает риск потери огромного числа специалистов в случае, если напряженность между ЕС и Россией, вызванная войной в Украине, сделает невозможным продолжение работы Технологического центра.