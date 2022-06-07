Появится ли на заправках 92-й бензин: прогноз эксперта
Импорт 92-го бензина в Украину в настоящее время невозможен, поскольку в Европе он не производится. В то же время, спрос на него очень невелик, и проблем для потребителей это не представляет. Об этом в комментарии рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"В Европе 92-й бензин не производится, наверное, последние лет 15", – сказал он, добавив, что Украине также давно велись разговоры о прекращении его производства.
По его словам, раньше бензин А-92 поставлялся в Украину из Беларуси, а также производился на Кременчугском НПЗ, который пострадал от обстрелов.
Как отметил эксперт, низкокачественный бензин А-92 могут производить и мини-НПЗ в Украине.
Куюн напомнил, что часто бензин А-92 использовался для изготовления фальсификата бензина А-95.
"Если 92-го бензина вообще не будет в Украине, проблемой это не станет", – добавил он.