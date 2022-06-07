Генштаб: украинская авиация нанесла удары на Херсонщине и Николаевщине

На 104-е сутки полномасштабной войны российская армия продолжает штурмовать Северодонецк, украинские вертолеты нанесли удары по вражеским силам на Херсонщине, а самолеты – по складам боеприпасов на Николаевщине. Об этом, со ссылкой на Генштаб ВСУ, сообщает Украинская правда.

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. Планируется увеличить численность белорусской армии.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено.

С целью демонстрации присутствия и сковывания Сил обороны Украины РФ продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп.

С территории Российской Федерации произведены минометные обстрелы подразделений украинских войск в районах населенных пунктов Ходыно и Большая Писаревка Сумской области.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей, приграничных районах к северу от Харькова и сдерживании продвижения украинских войск.

Противник проводит дистанционное минирование местности в направлении наступления украинских войск на Рубежное.

На Славянском направлении россияне сосредоточивают основные усилия на продолжении наступления в направлении населенных пунктов Изюм и Славянск. Пытаются продвинуться в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина.

Враг обстреливает позиции ВСУ в районах населенных пунктов Базаловка, Бражковка, Грушуваха. В целях уточнения положения украинских подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением БПЛА.

На Донецком направлении, кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары с самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска.

Враг продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Украинские воины наносят противнику потери.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.

В целях усиления группировки на направлениях Попасная, Николаевка враг осуществляет передислокацию подразделений.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на улучшении своего тактического положения, удержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

"Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил на Херсонщине, а самолеты – по складам боеприпасов на Николаевщине. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники.﻿

В целях восстановления утраченного положения враг, при поддержке артиллерии и армейской авиации, совершил наступательные действия в направлении Лозово – Белая Криница, успеха не имел. Для уточнения позиций наших войск враг вел воздушную разведку БПЛА" , - говорится в сообщении. ﻿

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

За прошедшие сутки защитники и защитницы Украины на Донецком и Луганском направлениях отразили 10 атак врага, уничтожили 1 танк, 3 артиллерийских системы, 2 боевых бронированных машины, 1 автомобиль и 2 склада с боеприпасами. Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БПЛА типа "Орлан-10".