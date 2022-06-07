ОВА: оккупаны обстреляли учебные заведения Лисичанска

Российские войска обстреляли в Лисичанске рынок, горный колледж и школу, где пострадали два человека. Оккупанты продолжают штурм Северодонецка. Об этом сообщает начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка общей площадью 1 000 квадратных метров. Пламя удалось обуздать только ближе к вечеру" , - говорится в сообщении.

Пострадали учебные заведения Лисичанска – здание горно-индустриального профессионального колледжа, которое практически сгорело, а также общеобразовательная школа, откуда эвакуировали двух пострадавших. Еще трое раненых в Лисичанске и Приволье госпитализировали.

Еще утром 6 июня произошел массированный обстрел города Золотое, где, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем войска РФ ударили по городу Горному – 11 поврежденных домов.

"В настоящее время враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются. Также отражен штурм россиян в направлении Новоохтырки и Воронового. В районе Белогоровки противник использует диверсионно-разведывательные группы" , - сообщает Гайдай.