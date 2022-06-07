Разведка Британии: Наступление РФ на попаснянском направлении застопорилось

Россия добилась успехов на попаснянском направлении в течение мая, но сейчас ее продвижение в этом районе застопорилось, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в новом разведывательном обзоре министерства обороны Британии.

Разведка отмечает, что в выходные украинские силы отбили часть Северодонецка, хотя российские войска, вероятно, продолжают оккупировать восточные районы города.

Более широкий план России, вероятно, по-прежнему состоит в том, чтобы отрезать район Северодонецка с севера и с юга.

Между тем Россия достигла успехов на южном, попаснянском направлении в течение мая, но ее продвижение в этом районе застопорилось на прошлой неделе.

Сообщения о тяжелых артиллерийских обстрелах в районе Изюма свидетельствуют о том, что Россия готовится приложить новые усилия на северном направлении.