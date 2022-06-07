Данилов: Невзоров еще не получил гражданство Украины

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, бывший депутат Госдумы России и журналист Александр Невзоров по состоянию на 6 июня не получил гражданства Украины, сообщает Украинская правда.

"О Невзорове – отложим в отдельный ящик. Во-первых, у него еще нет гражданства, он только обратился за гражданством".

По словам Данилова, каждому, кто захочет получить украинское гражданство, необходимо будет пройти соответствующую процедуру, предусмотренную Конституцией и законами Украины.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что президент Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства Невзорову и его жене.

Сам журналист заявил, что становится "на сторону жертвы", и поблагодарил людей Украины, что позволили ему "занять среди них место",

Зеленский утверждает, что Невзоров хотел отказаться от гражданства РФ, потому что поддерживает Украину. Президент выразил мнение, что нужно "шатать Россию" любым способом, и что люди, выступающие за Украину, – это тоже оружие.