Импортный газ снова подорожал

Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа в мае 2022 года. Цена составила 28 740,0 гривен или 990,7 долларов за 1 тыс. кубометров.﻿ Об этом, со ссылкой на публикацию на сайте Минэкономики, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Таким образом, за месяц цена газа выросла на 4,2% в гривнах и на 5,1% в долларах.

Однако по сравнению с декабрем прошлого года газ дешевле на 11,0% в гривнах и на 16,4% в долларах.

Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года - 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла 250 долларов в начале 2021 года.

В декабре на европейских биржах цена газа поднималась выше 2000 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, в январе Национальный банк Украины повысил прогноз цен на природный газ на хабе ТТF в Нидерландах. Ожидается, что среднегодовая цена составит 856 долларов за 1 тысячу кубометров (в октябре НБУ прогнозировал 475 долларов).

Отметим, Кабинет министров подал в Верховную раду проекты законов о запрете повышать тарифы на газ, распределение газа, тепло и горячую воду во время военного положения. Мораторий на увеличение тарифов в 2022 году будет стоить 264 млрд гривен.