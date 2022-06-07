Советник мэра: оккупанты заявили о возобновлении водоснабжения в Мариуполе

В понедельник, 6 июня, оккупанты включили водоснабжение в Приморский район Мариуполя, предварительно отчитавшись о ремонте 600 км водопроводных труб. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Отмечается, что ремонт не дал желаемого результата, Мариуполь заливает водой.

"Мариупольцы сообщают, что такая картина фонтанов по всем водоводам на открытом пространстве. Происходящее под землей можно только догадаться. Но главное - красную ленту оккупанты перерезали" , - говорится в сообщении.

Эксперименты с инфраструктурой не заканчиваются без учета безопасности и угрозы, добавил Андрющенко.