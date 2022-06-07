Родственники: в Киев доставили тела погибших защитников "Азовстали"
В Киев уже прибыли тела погибших защитников "Азовстали", которые Украина получила в рамках обмена телами с РФ. Поступление тел погибших военных подтвердили в Ассоциации семей защитников "Азовстали".
Отмечается, что произошел обмен телами погибших по формуле "160 на 160".
"Патронатная служба полка "Азов" встретила и вместе с врачами провела осмотр и описание тел. Важно отметить, что среди тел погибших треть - бойцы полка "Азов", принадлежность других тел к разным подразделениям выясняется. Судмедэксперты ведут работы, которые по времени, предварительно, могут длиться до трех месяцев", - говорится в сообщении.
Со временем семьи погибших будут вызваны на экспертизу и процедуру опознания.
"Продолжаются переговоры и решение организационных вопросов по дальнейшему обмену телами погибших героев", - говорится в сообщении.